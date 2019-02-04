شاهد… مذيع “الله يسعدك ويوفقك”: “زوجتي هي الرابح الاكبر في هذا الموضوع”!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 03:55 صباحاً -

علق الاعلامي أحمد المالكي مذيع فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9، والذي اصبح يعرف باسم مذيع “الله يسعدك ويوفقك”، على قرار شبكة قنوات المجد ايقافه بعد تصرفه الذي اثار استياء المشاهدين.

وظهر المالكي في فيديو نشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتذر مرة جديدة عن الذي حصل واعدا الجمهور بالعودة في برنامج افضل واقوى واجمل، حسب تعبيره.

وتابع المالكي: “اعتقد الرابح الاكبر في هذا الموضوع كله زوجتي تقولي يا احمد افضالي في الليل رايح وتاركني وفي الصبح دوام”.