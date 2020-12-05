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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز اليوم السبت، الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية بالمحافظة .
وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة، الدكتور راجح المليكي، خلال التدشين على أهمية تفاعل جميع المواطنين في المديريات المستهدفة التعاون مع الفرق العاملة بالإسهام الفاعل في إنجاح الحملة والدفع بتطعيم أطفالهم لوقايتهم من الإصابة بشلل الأطفال بإعتبار تحصينهم واجب دينى ووطني.
واشار إلى ان الحملة تستهدف تحصين 336 الف و39 طفلا دون سن الخامسة في 17 مديرية من مديريات المحافطة ويشارك فيها 1438 فرقة ثابتة ومتحركة بعدد 3260 عاملا ومشرفا وتستمر لمدة ثلاث أيام .
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