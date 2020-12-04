وزارة الصحة تبدأ حملة تحصين ضد شلل الأطفال في 13 محافظة 

أعلنت وزارة الصحة انطلاق حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال بدء من يوم غدٍ السبت في 13 محافظة على مدى ثلاثة أيام.



وتتم الحملة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والتي تستهدف تحصين مليون و295 ألفا و907 طفل وطفلة ما دون الخامسة من العمر في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.



وقال وكيل وزارة الصحة علي الوليدي "إن حملة التحصين تشمل 134 مديرية في 13 محافظة، وسيشارك فيها 6 ألف و957 فرقة ثابتة ومتحركة تضم نحو 12 ألف و980 كادرا صحيا".



ودعا، أئمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى مؤازرة الفرق المنفذة للحملة من أجل الوصول إلى الأطفال المستهدفين.



لافتا إلى أنه تم تأهيل المشاركين في تنفيذ الحملة، وتوزيع الأدبيات واللقاحات اللازمة المخصصة للمناطق المستهدفة.