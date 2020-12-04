شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن نجاح صفقة للاتفاق مع الحكومة الشرعية بمأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء الخميس، عن نحاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى في مليشيا الحوثي الإنقلابية، إن القوات الحكومية افرجت عن سته من أسراها بمأرب، في عملية تبادل مع الجيش الوطني.

وأضاف المرتضى في تغريدة له على "تويتر": أنه "تم الخميس تحرير 6 من أسرى المليشيات في جبهة مأرب".

وأشار إلى أن "عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية"، دون تفاصيل أخرى.

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.

وفي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة وجماعة "الحوثي" في اليمن، سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.