”الجوازات السعودية” تعد بتسهيل الإجراءات للمغتربين اليمنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على تسهيل الإجراءات للمغتربين اليمنيين.

وقال اللواء سليمان اليحيى، مدير عام المديرية العامة للجوازات، خلال لقاء جمعه بسفير الجمهورية اليمنية في المملكة الدكتور شائع الزنداني، إن المديرية العامة للجوازات لن تدخر جهداً في تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات أمام اليمنيين المقيمين في المملكة.

وناقشا خلال اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالمغتربين اليمنيين في المملكة والقضايا ذات الصلة بأوضاع الجالية اليمنية.

و عبر السفير الزنداني عن شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي يبذله الأشقاء بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات من أجل تمكين المغتربين اليمنيين في المملكة من ممارسة مهامهم وتذليل كافة العقبات والصعوبات أمامهم.

وقال السفير الزنداني إن تعاون الأشقاء في المديرية العامة للجوازات والجهود الاستثنائية للواء سليمان اليحيى في تذليل كل الصعب أمام الجالية اليمنية يأتي في إطار التعاون والجهود والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مع الشعب اليمني.

ويعمل أكثر من مليون مغترب يمني في السعودية.

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