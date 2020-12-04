- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم عن فتح باب الترشح للمنافسة على المقاعد الدراسية المجانية الداخلية المخصصة لها في كليات المجتمع والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية للعام 2020 -2021م.
وأوضح مدير البعثات والمنح الدراسية بالوزارة المهندس سمير نجمي يوسف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ن باب الترشيح مستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن المقاعد المجانية مخصصة لأبناء الفئات الاجتماعية المستهدفة متمثلة في أبناء الشهداء، الجرحى، اللجان الشعبية، الجيش، الأمن الأسرى والمفقودين وأحفاد بلال.
ودعا الطلاب والطالبات من الفئات المستهدفة الحاصلين على مؤهلات الثانوية العامة والثانوية المهنية وشهادة التعليم الأساسي الراغبين في التنافس التقدم والتسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط (Scholarships.mtevtye.net).
وشدد المهندس نجمي على أن التنافس على المقاعد سيكون بحسب الشروط المحددة لكل فئة.
بدورها أكدت الادارة العامة للبعثات بالوزارة أنها لن تنظر في أي طلبات فردية أو جماعية سابقة خارج نظام التنسيق الإلكتروني وأي طلبات لا تنطبق عليها شروط التقدم والترشح.
وطالبت المتقدمين من الفئات المستهدفة كافة بإتباع دليل إجراءات وضوابط التسجيل المحددة للترشح للحصول على المقاعد المجانية المحددة الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم الفني تفتح باب التنافس على مقاعدها المجانية للعام 2020- 2021م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.