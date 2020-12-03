ندوة حقوقية في تعز تشدد على ضرورة التوعية بمخاطر أفكار الميليشيات العنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد المشاركون في ندوة حقوقية عقدت في محافظة تعز، اليوم الخميس، على أهمية التوعية بالأفكار العنصرية والسلالية الهدامة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها مركز تعز الحقوقي حول الإرهاب الحوثي وخطر ممارساته على السلم الإجتماعي والعالمي، المجتمع الدولي بالضغط على هذه الميليشيات حتى تنصاع للقرارات الدولية وجهود السلام ووقف نزيف الدم .

وفي إفتتاح الندوة اشار وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون الى استثمار الحركة الحوثية للمظلومية في إجتياح العاصمة والمحافظات .. داعيا الى تبني برامج وانشطة توعوية هادفة في أوساط المجتمع وفضح افكار هذه الجماعة المدمرة للإنسان وإستلاب حرية الإنسان وكرامته.

فيما استعرض رئيس مركز تعز الحقوقي مازن عقلان محاور الندوة واهدافها في بلورة وعي مجتمعي يعري عقيدة وفكر هذه الجماعة التي اهلكت الحرث والنسل .. داعياً المشاركين الى اثراء الندوة واغنائها بالأفكار والآراء .

وخلال الندوة قدمت ثلاث اوراق عمل تناولت الامتداد التاريخي لعقيدة الارهاب والتطرف لدى جماعة الحوثي والعنصرية والتطرف كعقيدة تغذي الإرهاب الحوثي وتهدد الأمن و السلم المحلي والعالمي ومخاطر إستمرار تجاهل وصمت المجتمع الدولي لجرائم الميليشيات على حقوق الانسان والسلم المحلي والعالمي .