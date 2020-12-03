البحسني يفتتح 6 مشاريع للصرف الصحي لتحسين مدينة المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، 6 مشاريع للصرف الصحي لتحسين مدينة المكلا، الممولة من البنك الدولي عبر منظمة UNOPS، ضمن مشروع الاشغال العامة P.W.P.

وتضمنت المشاريع إعادة تأهيل مجاري منطقة جول الشفاء على مرحلتين، واستكمال خطوط المجاري الفرعية (ربوة المهندسين – مرتفعات المتضررين – المتضررين البحرية – فوة القديمة)، واستكمال خطوط المجاري الفرعية (حي الزراعة – مرتفعات شعب البادية – المليشيا)، وكذا استكمال خطوط المجاري الفرعية بمناطق (باعبود – الخزان – الشفيع)، ومجاري الخطوط الفرعية لمنطقة الكودة. واستمع المحافظ، من مدير مشروع الاشغال العامة بحضرموت المهندس عبدالرحيم حوري، الى مراحل انجاز المشاريع وأهميتها في انهاء مشاكل الصرف الصحي في مناطق حيوية بمدينة المكلا.

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