منظمة رعاية الأطفال تقيم اللقاء الربعي لصحة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقامت منظمة رعاية الاطفال الدولية بعدن اليوم اللقاء الربعي لمكتب الصحة لتقييم مشروع تعزيز خدمات تنظيم الاسرة.



اللقاء الذي ضم عدد من مدراء مكاتب الصحة ومنسقي الصحة الانجابية بالمديريات استعرض عدد من الموضوعات المتصلة بعمل مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة الذي تنفذه منظمة رعاية الاطفال الدولية بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية، منها أهداف المشروع وانشطته وانجازاته والوسائل المنصرفة وتقارير الاستهلاك للفترة السابقة والتحديات والمشكلات التي تواجه الإمداد.

المشروع الذي تنفذه منظمة رعاية الاطفال الدولية بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية يهدف إلى توفير خدمات تنظيم الاسرة ذات الجودة وتعزيز قدرات الاقسام الخاصة بالامومة ودعم سلسلة الامداد ورفع قدرات العاملين بغية تقليل وفيات الامهات والمواليد.