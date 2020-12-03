شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الجش الوطني يعلن تحرير سلسلة جبلية إستراتيجية في محافظة مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء، تحرير سلسلة جبلية إستراتيجية، شمالي غرب مأرب، إثر معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقل موقع الجيش عن العميد عبده المخلافي قائد اللواء 22 مشاة، قوله أن قوات الجيش حررت السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمالي غرب مأرب.

وأوضح العميد المخلافي أن قوات الجيش كبدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة، فيما دمرت مدفعية الجيش عدد من آليات المليشيات.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي باتت اليوم ضعيفة جداً ، وتتقهقر كل يوم، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسيتم اجتثاث المليشيات وتحرير صنعاء.