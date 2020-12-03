شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. طفل يمني مبدع يقلد الرئيس الأمريكي ترامب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يمني يقلد حركات وكلام الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته دونالد ترامب.

وأظهر الفيديو الطفل اليمني وهو يقلد حركات ولغة ترامب في الحديث.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير في أوساط الناشطين اليمنيين حيث أتقن الطفل رغم صغر سنه تقليد الرئيس الأمريكي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طفل يمني مبدع يقلد الرئيس الأمريكي ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.