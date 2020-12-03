شكرا لبحثكم عن خبر الألغام الحوثية في الجوف تتسبب بـ 815 حالة انتهاك بحق المواطنين (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف عبد الهادي العصار أن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف يسجل سقوط ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي، مشيرا إلى أنه تم رصد 815 حالة انتهاك نتيجة الألغام منذ 2015 وحتى نهاية العام الماضي.

وقال العصار ان معظم مناطق المحافظة ملوثة بالألغام وتمر بوضع كارثي، مشيراً إلأى إن مليشيات الحوثي عمدت على زراعة حقول واسعة وعشوائية من الألغام في الأراضي الزراعية والطرقات والمباني الحكومية والمدارس ومناطق تحركات المواطنين.

وأضاف العصار أن مديريات (خب والشعف والغيل والمصلوب والحزم والمتون) هي أكثر مديريات الجوف التي زرع فيها الحوثيون شبكات واسعة من الألغام.

وتابع “حتى نهاية العام 2019 سجلنا 190 قتيلا و385 حالة جرح وتشويه وإعاقة، إضافة إلى 78 حالة تدمير للمركبات، ونحو 165 حالة أضرار نفسية لحقت بأقارب وأسر الضحايا، كما سقط منذ بداية العام الجاري عشرات الضحايا المدنيين”.

كما أكد أيضا أن معظم ضحايا الألغام في محافظة الجوف سقطوا أثناء استخدامهم للطرق، وكذلك أثناء تواجدهم في مزارعهم أو في مناطق رعي الماشية.