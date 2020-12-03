شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تهدم منزل شيخ قبلي في محافظة ذمار على رؤوس ساكنيه "فيديو" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي أقدمت على هدم منزل شيخ قبلي من محافظة ذمار على رؤوس ساكنيه مما أدى الى إصابة زوجته .
وأضافت المصادر ان مدير بحث محافظة ذمار المعين من قبل الحوثيين اقدم على هدم منزل الشيخ بازل الرباحي أحد مشائخ قبائل ذمار بدون اي اوامر قضائية او نيابية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت في شهر أغسطس الماضي الشيخ بازل الرباحي أحد مشائخ قبائل ذمار بعد ان فرضت حصارا مطبقا على منزله ، قبل أن تقوم بمداهمته واحتجاز احد أشقائه وإرعاب النساء والأطفال.
ويقود عدد من المنتمين لميليشيا الحوثي عصابات تتألف من عدد من قطاع الطرق لمداهمة المنازل واعتقال المعارضين لسياستهم الاجرامية .
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