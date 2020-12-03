اختفاء فتيات بلحج في ظروف غامظة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج
سجلت محافظة لحج، الاربعاء، اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بمدينة الحوطة ، وسط مخاوف من عودة حوادث إختطاف الفتيات إلى المدينة.
واشارت مصادر محلية الى أن ادارة الامن في مدينة الحوطة تلقت بلاغات تفيد بأن ” أ ، أ ، ب ” 18 عاما و” ج ، ق ” 18 عاما اختفتا عقب خروجهما ظهر اليوم الأربعاء من منزليهما وسط منطقة الدباء بمدينة الحوطة، بينما كانتا ذاهبتين إلى المدرسة بالزي المدرسي.
وتشهد المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي إنفلات أمني وعمليات خطف طالت العشرات من النساء والقاصرات.
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