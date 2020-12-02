عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي: مقتل الأطفال في الحديدة وتعز أمر مفزع

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظتي تعز (وسط)، والحديدة (غرب) بالمفزع.



وذكر غريفيث -في بيان مقتضب نشره في صفحته على فيسبوك- أن "مقتل العديد من المدنيين، بما يتضمن 11 طفلاً حتى الآن، في الحديدة والدُريهِمي وتعز خلال الأيام القليلة الماضية لهو أمر مفزع".

وأضاف "يُلزم القانون الدولي أطراف النزاع بحماية المدنيين، فحتى الحروب لها قواعد".

وقتلت طفلتان، الإثنين، وجرح 8 آخرون في قصف مدفعي على حي سكني بتعز، عقب يوم من هجوم مماثل، أودى بحياة 5 أطفال، و3 نساء بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.