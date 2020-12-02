شكرا لبحثكم عن خبر صفقة فساد تفضح اليونيسيف ضحيتها الطالب اليمني "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة ، أن منظمة اليونيسيف وزعت حقائب مدرسية للطلاب في محافظة صنعاء تمزقت أغلبها قبل العودة بهن إلى المنازل .

وقالت مصادر تربوية لـ"المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء أن منظمة اليونيسيف نفذت حملة لتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب في محافظة صنعاء اليوم ويوم أمس، إلا أن الطلاب تفاجئوا بتمزق الحقائب قبل عودتهم بها إلى منازلهم وهو ما يكشف عن ردائه البضائع التي تشتريها المنظمة والتي قد لا تخلو من صفقات فساد .

وأضافت المصادر أن فرحة الطلاب اليمنيين لم تستمر أكثر من 24 ساعة بعد تمزق هذه الحقائب المدرسية، في ظل ما يعيشونه من ظروف الحرب وتوقف للرواتب حرمتهم من أبسط الأدوات اوالإحتياجات المدرسية.

وأشارت المصادر إلى أن المنظمة قامت بتوزيع الحقائب للصفوف الأولى فقط ولم تستوفي جميع الفصول الدراسية.

هذا وتشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي تراجع في عدد الطلاب المقبلين على التعليم وخاصة البنات بعد عجز الآباء في توفير احتياجات أبنائهم بعد أن فرضت المليشيا الحوثية رسوم شهرية على المدارس الحكومية والتي كانت مجانية منذ قيام النظام الجمهوري مطلع الستينات حتى فرضتها المليشيا العام الماضي وقامت برفع هذه الرسوم هذا العام .