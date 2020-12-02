[الاربعاء 02 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - الجدول ليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 على النحو التالي : رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عدن -القاهرة

الإقلاع: 07:00 صباحا.

الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحلة:609

خط الرحلة: القاهرة– عدن

الإقلاع: 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 607

خط الرحلة:سيئون– سقطرى.

الإقلاع: 08:30 صباحا.

الوصول: 09:45 صباحا. رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سقطرى -سيئون.

الإقلاع: 10:45 صباحا.

الوصول: 12:30 ظهرا. رقم الرحلة: 648

خط الرحلة:عدن- عمان .

الإقلاع: 09:30 صباحا.

الوصول: 12:00 ظهرا. رقم الرحلة: 649

خط الرحلة: عمان- عدن

الإقلاع: 13:00 ظهرا.

الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحلة: 612

خط الرحلة:عدن- القاهرة

الإقلاع: 17:00 مساء .

الوصول: 19:30 مساء. رقم الرحلة: 613

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 20:30 مساء.توقيت القاهرة.

الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي. [الاثنين 30 نوفمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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