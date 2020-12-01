تفاصيل.. منصة شباب وعي تطلق جلساتها النقاشية بعنوان" مشاورات الشباب من أجل سلام مستدام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ضمن نشاطات منصة شباب وعي الهادفة لتعزيز جلسات الحوار والمناقشة والعمل على مبادرات ذات أفكار شبابية فعالة. انطلقت أولى المشاورات في محافظتي مدينتي المكلا - سيئون يوم الأربعاء وبحضور اكثر من 50 شاب وشابة تحت عنوان: مشاورات الشباب من أجل سلام مستدام.



تم خلالها مناقشة القرار الأممي 2250 ، وتحليل مساراته الخمسة من خلال دراسة الفرص والتحديات و وضع جملة من التوصيات تتضمن مجموعة من الأفكار والمبادرات الموجه إلى الجهات الفاعلة من الهيئات الأممية والحكومية بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

هذا وفي ختام اليوم الثاني الخميس كانت هناك مشاركة من السيدة روان عبابنة كبيرة مستشاري الفنيين للجندر في هيئة الامم المتحدة للمرأة ومسؤولة برنامج المرأة والأمن والسلام قدمت فيها جملة من التوجيهات والنصائح للمشاركين، كما شارك فيها ضيف الجلسة سعادة السفير أحمد بن مبارك (سفير الجمهورية اليمنية بالولايات المتحدة الامريكية استعرض خلالها سبل وآليات لتنفيذ القرار الاممي 2250، وقدم العديد من النماذج والخطوات اللازمة لذلك، كما استمع فيها إلى أسئلة المشاركين والاجابة عليها وبما يعمل على إيصال تطلعات وآمال الشباب للجهات ذات العلاقة وصناع القرار ويعزز من العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.

‎هذا وتعد هذه المشاورات أولى جلسات المنصة ضمن سلسلة مشاورات في كلاً من حضرموت، المهرة وشبوة .