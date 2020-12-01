رصد 6569 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال نوفمبر الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 6569 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال نوفمبر الماضي. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، 5 محاولات تسلل و5 غارات لطيران حربي و96 غارة لطيران تجسسي في مختلف جبهات الحديدة

وأضاف المصدر أن الخروق شملت، استحداث 22 تحصينا قتاليا وتحليق 40 طائرة حربية و 381 طائرة تجسسية ، و 1109 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 10730 صاروخا وقذيفة و4960 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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