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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوفير الحقيبة المدرسية بـ 323 الف دولارًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن، بقيمة 323 الف دولارً.
يستفيد من المشروع 20 ألف طفل و100 امرأة معيلة في مناطق مأرب وحضرموت وأبين ولحج والمهرة والضالع.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وممثلة ائتلاف الخير بمقر المركز في الرياض.
وتهدف إلى تقديم الدعم التعليمي وضمان استمرار العملية التعليمية لأطفال الشهداء والجرحى والفئات الضعيفة والمهمشة في مخيمات النزوح داخل اليمن، وتمكين المرأة المعيلة لأسر الأيتام بحصولها على مصدر دخل من خلال إيجاد فرص عمل للأسر ذوات الدخل المحدود،
الى ذلك وزع المركز، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م نحو 430 حقيبة شتوية للنازحين بمخيمات رحبة وماهلية بمحافظة بمأرب.
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