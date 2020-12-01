مكتب الأمم المتحدة باليمن: هجوم الحوثيين على النساء والأطفال في الحديدة غير مقبول وغير مبرر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عن رفضه للهجوم "غير المبرر" الذي أدى لسقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال في محافظة الحديدة يوم الأحد 29 نوفمبر.

وأكد ألطف موساني منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالنيابة، "أن هذا الهجوم على النساء والأطفال غير مبقول وغير مبرر".

وتابع موساني "أن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين".

وتابع منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة، ان "هذا هجوم مروع وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي"، مشيراً إلى الأزمة الانسانية ونقص التمويل والمخاطر الإضافية المتمثلة في فيروس كورونا على البلاد الذي يشهد صراع منذ ست سنوات.

وقال موساني "يجب على أطراف النزاع إيجاد طريقة للعمل من أجل السلام المستدام ومنع المزيد من البؤس وإنقاذ الأرواح"، وفق البيان