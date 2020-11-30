شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في أطراف جبل مراد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن ابطال الجيش الوطني أفشلوا محاولات مجاميع حوثية التسلل إلى مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد وأجبروا العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح وتكبدها خسائر أخرى في العتاد".

كما استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.