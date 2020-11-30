مصرع وجرح ضباط وجنود سعوديين بضربة باليستية على تداوين بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء السبت ، صاروخا باليستيا على غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة له على تويتر ” بفضل الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية مساء السبت من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالستي نوع بدرp وكانت الإصابة دقيقة بحمد الله.

واضاف العميد سريع أن العملية نتج عنها مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين..مضيفا ان سيارات الإسعاف هرعت للمكان وسط حالة رعب وإرباك كبيرين في صفوف الأعداء.

وأضاف سريع : القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وأن كل تحركات الأعداء مرصودة وستطالها قواتنا أينما كانت وحيثما وجدت بقوة الله وعونه.