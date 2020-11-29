الحوثيون يختطفون شيخاً قبلياً وشاباً من أبناء مديرية الحدأ بذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أقدمت مجموعة حوثية مسلحة، أمس، على اختطاف شيخ قبلي وشاب من أبناء مديرية الحدا في حادثين منفصلين بمدينة ذمار والعاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة حوثية يقودها القيادي الحوثي المدعو زياد شولب وعصابته، تقطعت للشيخ عامر محمد العزيزي أحد الشخصيات الاعتبارية بمنطقة ثوبان بمديرية الحدا أمام محطة الورقي على مدخل مدينة ذمار ونهبت سيارته واقتادته إلى جهة مجهولة.

ووفق المصادر فإن عناصر الحوثي قاموا بمحاصرة العزيزي على متن سيارته وتهديده بقوة السلاح وإجباره على تسليم نفسه بدواع انه مطلوب امنيا بتهمة التحريض ضد المليشيات والتصدي لمخططاتهم.

إلى ذلك، أفادت المصادر أن مسلحين حوثيين اختطفوا الشاب قيس عبدالقوي ناجي الكميم، أمس الجمعة، من احد أحياء العاصمة صنعاء.

ولفتت المصادر إلى ان المسلحين اختطفوا الشاب من أمام منزله بجولة تعز واقتادوه إلى جهة غير معروفة.

واستنكرت شخصيات ووجاهات من قبيلة الحدا اختطاف الشيخ العزيزي والشاب الكميم، وقالوا إن هذا الأعمال الإجرامية تكشف عن حقد حوثي تكنه هذه الجماعة ضد القبيلة وأبنائها