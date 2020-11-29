شكرا لبحثكم عن خبر عملية عسكرية خاطفة لدحر مليشيا الحوثي من أربع محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية، اليوم السبت، عن أن الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي، يجري استعدادات لوجستية لتنفيذ عملية عسكرية مباغتة و خاطفة ضد مليشيا الحوثي في أربع محافظات يمنية جديدة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الجيش ورجال القبائل وبإسناد من مقاتلات التحالف سيبدؤون بتنفيذ عملية عسكرية خاطفة لدحر المليشيا من محافظات الضالع والبيضاء وإب وذمار.

وأشارت المصادر الى أن العملية تأتي بالتزامن مع تحريك جبهات مارب والجوف وصعدة والحديدة وحجة.

وكانت المقاومة الشعبية في عمق مناطق سيطرة المليشيا، نفذت مساء أمس عمليات اقتحام مباغتة غربي محافظة البيضاء؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وقالت المصادر، إن مقاومة آل حميقان تمكنت من نصب كمين جوار مدرسة الشهيد الرويشان في مركز مديرية الزاهر لطقم كان على متنه عديد من عناصر المليشيا، مؤكدة سقوط عدد من عناصر المليشيا وإعطاب الطقم الذي كانوا على متنه.

وأشارت الى إن مجموعات أخرى تمكنت من اقتحام مواقع لمليشيا الحوثي في المديرية واندلاع اشتباكات من المسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 23 /14 / معدلات آر بي جي.

وأكدت المصادر على أن عامل المباغتة أسهم في مضاعفة خسائر الحوثيين، وأن قوات المليشيا في مواقع محيطة تستخدم عربات BMB في محاولة لصد المهاجمين.