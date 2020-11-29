شكرا لبحثكم عن خبر لدينا الآلاف في معسكراتكم.. قيادي حوثي يفجر مفاجأة غير متوقعة للتحالف والشرعية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي حسين العزي، نائب وزير خارجية المليشيات الحوثية، إن جماعته تملك الآلاف من المجندين في معسكرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

وأضاف في تغريدة له على تويتر رصدها "المشهد اليمني": "الآلاف في معسكرات الشرعية والتحالف (أفرادا وضباطا) يدينون لنا بالولاء وينتظرون فقط إشارة من صنعاء للقيام بمهامهم المنوطة بهم".

وقال حسين العزي، إن الإشارة ستصدر لمن يدينون لهم بالولاء في معسكرات الشرعية والتحالف، في الوقت المناسب، واختتم بقوله؛ "ترقبوا.. هنا يمنٌ لاتنضب مفاجآته".