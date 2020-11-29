شكرا لبحثكم عن خبر بعد ساعات من التهديد والوعيد.. مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم السبت، تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن القوات السعودية شنت قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية.

وأضافت: أن القصف الذي شنته القوات السعودية اسفر عن سقوط إصابات من المدنين، حد قولها.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي توضيح من التحالف العربي أو السعودية حول مزاعم المليشيات الحوثية.

وفي وقت سابق من اليوم، هددت مليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية بأنه لن يحميها أحد ، وقدمت عرضا ضمنيا لحمايتها حسب تعبير ناطق المليشيا.

وقال المتحدث باسم مليشيا الحوثي الحوثية، محمد عبد السلام، إنه ليس من قوة قادرة على حماية السعودية، سوى وقف الحرب في اليمن ومصالحة الجيران.

وكتب عبد السلام في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر" رصدها المشهد اليمني ، أنه لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام السعودي، وإنما بإيقاف الحرب كعرض ضمني مقابل حماية المملكة.

وأضاف وحدها مصالحة الجيران تقيكم عواقب الحرب.

واستهدفت مليشيا الحوثي قبل أيام محطة أرامكو النفطية في جدة مخلفة أضرار مادية.