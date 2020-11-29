مليشيات الحوثي تحقق مع صحفي و60 مختطف بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - حققت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت مع الصحفي سلطان أحمد عبد الله قطران ومعه 60 مختطفاً آخرين تحت ما سمته المليشيات خلية فأحبط أعمالهم.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، عضو هيئة الدفاع عن المختطفين، إن نيابة أمن الدولة حققت مع قطران و60 آخرين بتهمة التخابر مع العدوان. في إشارة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية

وذكر صبرة أن النيابة بعد أن تستكمل التحقيق معهم سيتم إحالتهم للمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والمعلوم قانونا أن هذه التهم عقوبتها الإعدام تعزيرا.

ولفت المحامي صبرة إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة اعتقل الصحفي سلطان قطران في نوفمبر 2019، وبعد مرور سنة كاملة يتم إحالته للنيابة من قبل جهاز الأمن والمخابرات وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون اليمني الذي يوجب على مأموري الضبط القضائي إحالة المشتبه به إلى القضاء خلال 24 ساعة.

وتلفق مليشيا الحوثي الانقلابية عبر استغلالها للقضاء تلفيق التهم ضد المختطفين وكانت قبل يومين أصدرت قرار بالإعدام على أكثر من 90 شخصية موالين للحكومة الشرعية