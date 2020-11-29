مليشيات الحوثي تحقق مع صحفي و60 مختطف بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - حققت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت مع الصحفي سلطان أحمد عبد الله قطران ومعه 60 مختطفاً آخرين تحت ما سمته المليشيات خلية فأحبط أعمالهم.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة، عضو هيئة الدفاع عن المختطفين، إن نيابة أمن الدولة حققت مع قطران و60 آخرين بتهمة التخابر مع العدوان. في إشارة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية
وذكر صبرة أن النيابة بعد أن تستكمل التحقيق معهم سيتم إحالتهم للمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والمعلوم قانونا أن هذه التهم عقوبتها الإعدام تعزيرا.
ولفت المحامي صبرة إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة اعتقل الصحفي سلطان قطران في نوفمبر 2019، وبعد مرور سنة كاملة يتم إحالته للنيابة من قبل جهاز الأمن والمخابرات وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون اليمني الذي يوجب على مأموري الضبط القضائي إحالة المشتبه به إلى القضاء خلال 24 ساعة.
وتلفق مليشيا الحوثي الانقلابية عبر استغلالها للقضاء تلفيق التهم ضد المختطفين وكانت قبل يومين أصدرت قرار بالإعدام على أكثر من 90 شخصية موالين للحكومة الشرعية
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