شكرا لبحثكم عن خبر ”نواب صنعاء” يجمّد عضويته في البرلمان العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقر مجلس النواب في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، في جلسته اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تجميد عضويته في البرلمان العربي؛ وفقا لـ"سبأ" بنسختها الحوثية.

وأرجع المجلس تجميد عضويته في البرلمان العربي بزعم انحياز الاخير بشكل كامل إلى صف التحالف العربي الداع للشرعية وعدم ممارسته لدوره المسؤول تجاه معاناة الشعب اليمني وما يتعرض له منذ ست سنوات؛ حد زعمه.

واتهم المجلس البرلمان العربي بخذلانه المستمر لآمال وتطلعات الشعب اليمني في إيقاف الحرب وإنهاء الحصار.

وأقر المجلس توجيه رسائل إلى الدول العربية لشرح أسباب تجميد العضوية.

وتأتي تلك الخطوة بناء على ضغوط حوثية عبر برلمانيين موالين لها في المجلس.

وترفض سلطات المليشيا تنفيذ توصيات المجلس المنقسم بين صنعاء وعدن.