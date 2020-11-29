شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يلقون القبض على عدد من عناصر جماعة الدعوة والتبليغ ويمنعون نشاطها ”وثيقة” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت المليشيا الحوثية القبض على عدد من عناصر جماعة الدعوة الإسلامية"التبليغ" في أكثر من مديرية بمحافظة صنعاء بمديريات خولان وسنحان وبني بهلول وبلاد الروس جنوب العاصمة بمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر أمنية للمشهد اليمني أن الحوثيين ألقوا القبض على عدد من رجال جماعة التبليغ الدعوة الإسلامية في سنحان وبني بهلول وبلاد الروس بعد إصدار المليشيا تعميم من وزير الأوقاف في حكومة الانقلابيين غير الشرعية بمنع تحركات عناصر جماعات الدعوه والتبليغ .

وأضافت المصادر أن عناصر من جماعة الدعوة الإسلامية تم احتجازهم وهم أكثر من 30 فردا في خولان و12 في سنحان وآخرون لم يعرف أعدادهم حتى الآن وتم إيداعهم في السجون التابعة للحوثيين في نفس المناطق التي تم القبض عليهم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين قاموا بالتحقيق مع عناصر جماعة الدعوة واتهامهم بعده تهم للضغط عليهم أعقبها دعواتهم لهم بالتعبئة لصالح الحوثيين وهو مارفضه الغالبية منهم كونهم يرفضون الخوض في الصراع على السلطة بشكل خاص وفي السياسة بشكل عام .

وأصدرت المليشيا الحوثية في وقت سابق تعميم شفهي إلى جميع المؤذنين في المنطقة بضرورة إضافة حي على خير العمل في الآذان والتي لم يرد ذكرها في السنة النبوية .

هذا وتضمن التعميم الصادر من وزارة الأوقاف غير الشرعية التابعة للحوثيين بمنع جماعة الدعوة والتبليغ من القيام بأعمالهم الدعوية بحجة توحيد الصف والكلمة بهدف تبعية الجميع للمليشيا الحوثية .