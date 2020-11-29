مجلس النواب اليمني يجمد عضويته في البرلمان العربي ويدعو الحكومة الى تجميد العضوية في الجامعة العربية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف نائب رئيس مجلس النواب اليمني بالعاصمة اليمنية صنعاء، مساء السبت، عن تعديلات في المنظومة العدلية والمالية يعكف عليها المجلس حالياً.

ونقلت قناة “المسيرة”، عن نائب رئيس مجلس النواب في صنعاء، عبدالسلام هشول، إن “المجلس يعكف على تعديلات في المنظومة العدلية والمالية وغيرها، بما يحقق الصالح العام”، مشيراً إلى أن “الدور الأساسي في هذه المرحلة هو تعديل القوانين التي لا تتماشى مع المرحلة”، لكنه لم يسمي القوانين التي سيتم تعديلها.

ودعا هشول “من يتوجس من التعديلات القانونية” إلى أن ” يثق في أن أي تعديل لن ينتقص من حقوق الشعب، بل سيرفع من شأن المواطن”.

واعتبر هشول أن خطوة تجميد عضوية مجلس النواب لعضويته في البرلمان العربي “جاءت متأخرة”، داعياً حكومة الانقاذ ، لتعليق العضوية في جامعة الدول العربية بعد أن تحولت إلى منصة لصالح المعتدين على اليمن”.

وكان مجلس النواب في صنعاء، أعلن في وقت سابق السبت، تجميد عضويته في البرلمان العربي، بسبب انحيازه الكامل للتحالف السعودي الإماراتي، وعدم القيام بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من معاناة.

وأتهم مجلس النواب اليمني البرلمان العربي بخذلانه المستمر لآمال وتطلعات الشعب اليمني في إيقاف الحرب وإنهاء الحصار المفروض منذ ما يقارب ست سنوات.