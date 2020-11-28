 شاهد الفضيحة : تسريب فيديو لعضو بمجلس الشورى في البحرين وهو يمارس الجنس مع فتاة قاصر ..وملك البلاد يدخل على الخط !!

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عدن - ياسمين للتهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة جنسية لعضو مجلس الشورى في البحرين ، خميس الرميحي .

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه الرميحي وهو بوضع جنسي مخل بالآداب مع فتاة، وهو ما دفع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، إلى إصدار أمراً ملكياً بتعيين وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري عضواً في مجلس الشورى، بدلاً من خميس الرميحي الذي تقدم باستقالته مجبراً.

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