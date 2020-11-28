شكرا لبحثكم عن خبر 257 ألف حالة وفاة وإصابة بالكوليرا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، بإنه تم الإبلاغ عن أكثر من 204 آلاف حالة إصابة، و53 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في اليمن خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وذكرت في تقرير حديث، بإنه تم الإبلاغ عن إجمالي 204 آلاف و291 حالة كوليرا مشتبه بها، و53 حالة وفاة مرتبطة بها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

وأشارت إلى أنها واصلت قيادة الاستجابة للكوليرا لدعم السلطات الصحية للاستجابة لتفشي الكوليرا المستمر من خلال إدارة الحالة والمسح والاختبارات المعملية.

وبحسب التقرير تم الإبلاغ عن إجمالي 1147 حالة إصابة محتملة بالدفتيريا و80 حالة وفاة مرتبطة بها في الفترة من 1 يناير إلى 25 أكتوبر 2020 من المحافظات الشمالية لليمن.

كما تم في الفترة من 1 يناير إلى 25 أكتوبر 2020 الإبلاغ عن ما مجموعه 41 ألفا و465 حالة مشتبه بإصابتها بحمى الضنك من المحافظات الشمالية، مع 77 حالة وفاة مرتبطة.

ووفقاً للتقرير فخلال الفترة المشمولة، أبلغت 50 مديرية عن حالات مشتبه فيها مع 90 في المائة من الحالات المشتبه بها المبلغ عنها من ثلاث محافظات: مأرب (61 في المائة)، الحديدة (19 في المائة) وحجة (10 في المائة).