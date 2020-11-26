فضيحة إنجي خوري في لايف مباشر +18 تتحدي سما المصري للكبار فقط

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عدن - ياسمين التهامي - تستمر الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري بتحدي الراقصة سما المصري لتصدر الترند، ويشتهر هاتان الشخصيتان بأنهما يقدمان محتوي بذيء وهدام، يساعد علي نشر الفسق والفجور في المجتمع، عبر نشر صور ومقاطع فيديو جريئة ومشينة وعارية.

وكثيراً مايتعرضون للنقد والهجوم من قبل الجمهور ولكن دون جدوي، ويعبر رواد السوشيال ميديا عن ارائهم في التعليقات المسيئة والساخرة، حول إطلالاتهم وظهورهم شبه العاري، والذي يهدم القيم الأخلاقية.

فيديوهات إنجي خوري

تزلزل السوشيال ميديا تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

فضيحة إنجي خوري

في بث مباشر كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

أضرار مشاهدة الأفلام الإباحية

ساهم التطور التكنولوجي والإعتماد على الإنترنت في حدوث تقدم كبير في شتى المجالات، ولكن بالرغم من الإيجابيات المتعددة لذلك التطور الهائل إلا إن له عدة سلبيات حيث اتجهت فئة من الشباب، إلى استعمال محركات البحث لمشاهدة الأفلام الإباحية دون علم منهم أن لمشاهدتها عدد كبير من الأضرار.

يفقد من يحرص على مشاهدة هذه الأفلام القدرة على التركيز في مستقبله العلمي ،و في كافة أمور حياته . تضر بذاكرة الفرد فيصبح أقل قدرة على تذكر الأشياء الضرورية . تضر بصحة الرجال و الإناث، وتسبب لهم الإصابة بالكسل الدائم ،و زيادة الشعور بالإرهاق ،و عدم القدرة على انجاز ما لديهم من مهام . تجعل الفرد أكثر انطوائية، وتزيد من رغبته في العزلة، والابتعاد عن من حوله. تتسبب الأفلام الإباحية في إصابتهم بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب. تزيد من المشكلات و الخلافات الزوجية، وربما تدفع أحد الطرفين للخيانة الزوجية ،و في نهاية الأمر تكون الأفلام الإباحية سبب جوهري في الطلاق. تعود الفرد على عادات غير مستحبة تتنافى بشكل تام مع القيم، والأخلاق السامية. اقبال الشباب على ممارسة العادة السرية. ساعد انتشار مشاهدة هذه الأفلام على افساد الأخلاق و المروءة لدى الشباب. مشاهدة هذه الأفلام محرمة. تؤثر على القدرة الجنسية للرجال، وقد تؤدي إلى الإصابة بضعف الانتصاب. تساعد على إثارة الغرائز و الشهوات، وربما تكون سبب أساسي في الوقوع في الزنا. تكرار مشاهدة الأفلام الإباحية بمرور الوقت يصيب الفرد بالإدمان فلا يقدر بعد ذلك الاستغناء عن مشاهدتها، وهذا ما ينعكس بالسلب على حياته الصحية، والاجتماعية.

كيف يمكنك التخلص من مشاهدة الأفلام الإباحية

يجب أن يحاول الشخص الذي اعتاد علي مشاهدة الأفلام الإباحية أن يتخلص من مشاهدتها، وذلك عن طريق اتباع الآتي:

لابد أن يأخذ الإنسان قرار بالإبتعاد عن مشاهدة الأفلام الإباحية، وأن يصمم على عدم التراجع فيه مهما كلفه الأمر.

الابتعاد عن الوحدة والعزلة، ويمكن التخلص من ذلك بالتفاعل، والإندماج مع الآخرين.

يجب على الشخص التقرب من زوجته و خلق جو من المودة معها، والسعي نحو حل جميع الخلافات بينكما.

يجب على الفرد أن يستعمل جهاز الكمبيوتر الخاص به إناز مهام محددة، وفور الإنتهاء منها يجب عليه أن يتركه فوراً.

يفضل أن يحاول الفرد اشغال وقت فراغه بممارسة بعض العادات، والأنشطة المفيدة كالقراءة أوالرياضة.

الإبتعاد عن مجالسة أصدقاء السوء الذي يدفعونك إلى مشاهدة مثل هذه الأفلام.





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