شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تسقط مسيَّرة حوثية في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت القوات الحكومية، اليوم، عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية نحو مواقعها في محافظة صعدة، (شمالي اليمن).

وذكر مصدر عسكري أن وحدة المدفعية تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة تجسسية تابعة لمليشيا الحوثي فور دخولها سماء مديرية باقم. ورصدت غرفة الرصد والاستطلاع الطائرة المسيَّرة الحوثية اثناء محاولتها تنفيذ عملية رصد وتجسس على مواقع تتمركز فيها وحداتهم في المديرية

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