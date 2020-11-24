الحوثي يدعو القضاة التوقف عن كتابة المحررات العقارية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، جميع القضاة إلى تسليم سجلاتهم والالتزام بالتوقف عن كتابة المحررات العقارية وفقاً للقانون وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العدل.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن كتابة المحررات العقارية ستكون مهمة الأمناء الذين ستعتمدهم الوزارة بعد انتهاء عملية التأكد من صحة سجلاتهم.. مبيناً أنه سيكون بإمكان القضاة دعوة الأمناء المرخص لهم في نطاق الاختصاص لكتابة المحررات إن لزم الأمر لذلك.

ولفت إلى أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في وزارة العدل لاستقبال الشكاوى المدعمة بالإثباتات ضد أمناء السر، مستمرة في مهامها حتى نهاية الأسبوع.

وكشف محمد علي الحوثي، أن دول العدوان تعمل على استقطاب بعض القضاة المفصولين من خلال التواصل بهم عبر وزير أوقاف سابق يقف مع العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه.