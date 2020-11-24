وفاة 7 صيادين يمنيين غرقا قبالة سواحل الصومال

أعلن مسؤول يمني، الإثنين، وفاة سبعة من صيادي بلاده غرقا قبالة سواحل الصومال، إثر انقلاب قاربهم جراء سوء الأحوال الجوية.



جاء ذلك في بيان صادر عن ماهر عبد الرحيم باوزير ، مدير عام مديرية "الديس الشرقية" بمحافظة حضرموت (شرق).



وقال باوزير ، إن "سبعة 7 صيادين من أبناء المديرية لقوا مصرعهم غرقا في أحد موانئ الصومال".



وأضاف أن الصيادين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم نتيجة للحالة المدارية، التي ضربت سواحل الصومال، الأحد.



وأوضح أن الصيادين هم" أحمد البرك عوض الحداد، وعبد الله أحمد البرك الحداد، وسعيد عوض البرك الحداد، وعمار سالم عمر عيوري".



إضافة إلى كل من "مبارك سالم مبارك المضي، وفتحي عبد الله حسن البحسني، ومحمد مبارك أحمد الحداد".



وأشار المسؤول اليمني، إلى إجراء "الترتيبات حاليا لنقلهم إلى مديرية الديس الشرقية في حضرموت "، دون تفاصيل.



وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات الصومالية، مصرع 5 صيادين يمنيين على الأقل، جراء عاصفة مطرية ضربت سواحل شمال شرقي البلاد.



وقال عمدة مدينة "حافون" بولاية بونتلاند الصومالية، محمد يوسف، في تصريحات صحفية، إن عاصفة مطرية ضربت سواحل المدينة ليل الأحد/الإثنين، متسببة في هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية.



بدورها، أعلنت وزارة البيئة والمناخ بالولاية، في بيان، أن العاصفة تسببت بخسائر مادية وبشرية، إلى جانب نزوح بعض العائلات بمدينة "اسكوشبن"، دون تفاصيل.



ولم تعلن السلطات اليمنية أو الصومالية تفاصيل حول الصيادين اليمنيين، وكيف تصادف وجودهم بالمنطقة مع وصول العاصفة.

المصدر: الأناضول

