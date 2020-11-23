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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يوجه بوقف الاعتداءات وأعمال البناء على ممتلكات الدولة بالحوطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، بوقف الاعتداءات وأعمال البناء الغاشمة التي طالت، ممتلكات الدولة المتمثِّلة في الأراضي التابعة لأصول جمعية الشَّهيد يحيى الشاطري، بمديرية الحوطة.
وشدد المحافظ، خلال تفقده عقارات الجمعية، اليوم، على سرعة ضبط المعتدين على مساحات الجمعية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما وجه المحافظ السلطة المحلية بمديرية الحوطة، بفتح الاستثمار لمحطة الوقود الحكومية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها.
وكان المحافظ ترأس اجتماعاً، لمديرا مكتب الأشغال العامة، وفرع الهيئة العامة للأراضي، وأقر الاجتماع حماية مباني مرافق الدولة من الاعتداء عليها، كما أقر إيقاف صرف أي تراخيص مستجدة للأبنية متعدِّدة الأغراض، إلَّا عن طريق المحافظ، وأقر وقف البناء العشوائي في طريق صبر، الوَهْط بمديرية تُبَن.
كما أقر الاجتماع منع مكاتب أمناء التوثيق العدلي، إبرام أي عقود أراضي جديدة بصورة تامة.
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