شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمين العام للأمم المتحدة قلق من تداعيات هجوم صاروخي إستهدف منشأة نفطية سعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعرب امين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الاثنين عن قلقه "إزاء ما تردد عن هجوم صاروخي استهدف منشأة تابعة لشركة (أرامكو) النفطية في المملكة العربية السعودية."

وأكد غوتيرس في بيان له أن الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية "تنتهك القانون الإنساني الدولي". وفي هذا السياق دعا غوتيريس جميع الجهات المعنية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإظهار التزام جاد بالمشاركة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب اليمني".

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