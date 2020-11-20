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دبي - ياسمين الشرقاوي - انطلاق حملة الكترونية واسعة تندد بقطع الرواتب وايقاف الإعاشة عن الجيش الوطني

اطلق عدداً من الصحفيين والناشطين مساء اليوم الجمعة حملة الكترونية تتطالب التحالف بالوفاء بالتزاماته امام الجيش الوطني.

الحملة التي انطلقت بمشاركة واسعة من مختلف اطياف المجتمع تحت هاشتاج #التحالف_يمنع_رواتب_الجيش، طالبت التحالف بتسليم رواتب الجيش الوطني المنقطعه منذ ما يقارب العام.

كما طالبت الحملة التحالف العربي باعادة صرف الإعاشة والتغذية التي بدأ بايقافها بشكل نهائي على بعض الوحدات العسكرية.

ونددت الحملة بصمت الشرعية امام التعسفات التي يمارسها التحالف ضد الجيش الوطني.

وكانت قيادات عسكرية قد اكدت انه تم قطع الإعاشة والتغذية عن وحداتهم العسكرية، وعند تواصلهم مع المتعهد اليمني، ابلغهم انه عاجز عن الاستمرار بصرف الاعاشة بسبب توقف التحالف عن تسليم المستحقات المالية منذ عام، مؤكداً ان مديونيته للتحالف بلغت اكثر من مليار ريال سعودي.