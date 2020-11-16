بالوثيقة.. مكافحة الفساد تقر إيقاف مسئولين في حكومة الإنقاذ بينهم وزير المياهعن العمل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إيقاف عدد من المسئولين بوزارة المياه والبيئة.

جاء القرار بعد استعراض مجلس الهيئة في اجتماعه الأربعاء الماضي، التقرير المرفوع من دائرة التحري والتحقيق واسترداد الأموال، بشأن معوقات أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة.

وأوضح المجلس أنه تبين حصول عرقلة لأعمال التحري والنزول الميداني من قبل وزير المياه والبيئة حيث لم يتم موافاة فريق الهيئة المكلف بالتحري والتحقيق بما طلبه من وثائق ومستندات تخص وحدة التنسيق والتنمية وكذا وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية رغم نزول الفريق المتكرر للوحدتين وإلى مقر الوزارة والالتقاء بالوزير.

وأشار مجلس الهيئة، إلى أنه تم تحرير مذكرات للجهات التابعة للوزارة والنزول الميداني إليها بتاريخ 14 أكتوبر 2020م، إلا أن الوحدتين لم تواف فرق الهيئة بالوثائق المطلوبة، فتم التخاطب مع الوزير بالمذكرتين رقم (2098- 2099) بتاريخ 13 أكتوبر 2020م لموافاة الهيئة بعدد من الوثائق والمستندات ولكن لم يتم موافاة الهيئة بأي شيء.

وتلقت الهيئة رد الوزارة بالمذكرة رقم (312) بتاريخ 4 نوفمبر 2020م الذي لم يرفق به أي مستند ويمثل بحد ذاته مماطلة وتحججاً بأسباب غير قانونية.

وإزاء ذلك واستنادا إلى نصوص المواد (33، 34، 35) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والمواد (135، 106) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، أقر مجلس الهيئة توقيف وزير المياه والبيئة نبيل عبد الله الوزير عن العمل حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق في البلاغ المقدم أمام الهيئة.

كما أقر مجلس الهيئة توقيف عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وتكليف من يقوم بأعمالهما حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق.

وأقر مجلس الهيئة منع عدد من مسئولي وزارة المياه والبيئة من السفر على النحو التالي:

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1- نبيل عبد الله الوزير وزير المياه والبيئة

2- شهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف

3- عبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة

4- هادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.

5- مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة.

6- عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية.

7- إسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية.

8- طلال سيف القدسي المنسق الوطني.