شكرا لقرائتكم خبر عن عاد إلى منزله وبيده باقة ورد سيقدمها لزوجته وصدم من هول ما شاهده خيانة كبرى وزوجته مع عشيقها وهذا مافعله..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد إلى منزله وبيده باقة ورد سيقدمها لزوجته وصدم من هول ما شاهده خيانة كبرى وزوجته مع عشيقها وهذا مافعله..فيديو





ضبط رجل زوجته متلبسة بخيانة كبرى بعد أن عاد إلى منزله وهو حاملاُ باقة ورد وصدم حين شاهد زوجته تخونه ،ووثق مقطع فيديو لحظة عودة الرجل إلى منزله ومشاهدة خيانة زوجته وكيف تصرف. وانتشر على شبكات التواصل الإجتماعي، فيديو، يُظهر ما قال مغرّدون إنها لحظات ضبط زوج مكسيكي زوجته وهي تخونه مع عشيقها في منزلهما. ويبدو أنّ الزوج عاد إلى زوجته حاملاً لها باقة ورد، لكنه تفاجأ بأن زوجته تخونه مع عشيقها.وفي الفيديو المتداول -الذي لم يتسن التأكد من صحته- تظهر الزوجة وهي تلفّ جسدها بـ”منشفة الإستحمام”، وتحاول منع زوجها من الصعود الى الشقة، بينما كان العشيق الذي ظهر يرتدي “شورت” أزرق اللون، يحاول الهرب. اخبار التغيير برس وبعد لحظات من صعود الزوج الى الدرج للوصول الى الشقة، قفز العشيق من على “درابزين” وحينما اكتشف الزوج هروب العشيق، سارع الى ملاحقته في الشارع محاولا القبض عليه، في حين كانت الزوجة تحاول منعه وإجباره على الهدوء والعودة الى الشقة.

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