ترند اليوم - منى زكي: زوجي مبيعرفش يعمل حاجة وانبسطت مع محمد فراج.. فيديو

شكرا لقرائتكم وبحثكم عن خبر منى زكي: زوجي مبيعرفش يعمل حاجة وانبسطت مع محمد فراج.. فيديو والان نذهب للتفاصيل الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٨ مساءً (الخليج 365 )

سيطرت ملامح الصدمة على وجه الفنانة المصرية منى زكي، عندما تم عرض فيديو لزوجها الفنان أحمد حلمي وهو يأكل "الكيكة" بعد أن أعدّها في المنزل، مستخدمًا "شاكوشا" و"كماشة".

وعلقت زكي، خلال لقاء تلفزيوني، مساء الجمعة، على مقطع الفيديو، وهى تضحك بشدة من الموقف، قائلة :"ما صدق خرجت يقوم يروح يعمل كدا".

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وتابعت :"كمية إهدار للسكر والدقيق والشيكولاته.. حلمي مبيعرفش يعمل غير سد الحكنك اللي هو مرة عملها وصورها، غير كدا مبيعرفش يعمل أي حاجة، ولا حتى بيضة مسلوقة".

وواصلت النجمة المصرية ، حديثها عن أحمد حلمي : "اللي بيقول إنه حاجة فظيعة في المطبخ كذاب طبعًا، والكيكة أه حجر، ومامتي اللي معلماه سد الحنك من كتر ما هو بيحبه".

وعن تعاملها مع أولادها، قالت زكي: "لما بطلب منهم حاجة بيساعدوني، لكن اللي يخصهم مش بيعملوه"، متابعة :"أنا عندي واحد بس هو اللي قاتلني، أصغر واحد، دا بلطجي في نفسه، ومفيش منه رجاء".

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واستطردت :"أنا أم شديدة شوية، وحازمة جدًا، ما عدا الآخراني، هو اللي بوظ القاعدة، ومش عارفه أعمل عليه كنترول خلاص، طاقتي خلصت".

وحول فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، الذي تم عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائية، أوضحت منى: "أول مرة أمثل مع محمد فراج في الصندوق الأسود، بعد ما قرأت الورق اتبسط إننا هنعمل فيلم ساسبنس".

وأكدت: "مكنش عندي أي تردد في قرار دخولي الفيلم، بالعكس كنت متحمسة، وفي حاجة الناس فهماها غلط، أنا كسرت حاجز الأربع سنين في التمثيل بفيلم العنكبوت مع أحمد السقا الأول قبل الصندوق الأسود، ولكن الصندوق الأسود هو اللي نزل الأول".

وأكملت: "أنا إنسانيًا كنت بايظة، لأني لما بقعد بعيدة عن الشغل بتعب، وأنا قعدت سنين بعيدة عن الشغل، وكمان بشتغل من وأنا عندي 13 سنة فاتعودت إني بشتغل كل سنة"، مستطردة: "وجربت أكتر من شغلانة بس بردو بلاقي شغفي في التمثيل".

وكانت منى زكي، قد عبرت في لقاء تلفزيوني سابق لها، عن رغبتها في تجسيد شخصية راقصة، مؤكدةً أنها ترفض تقديم سيرة ذاتية لأي ممثلة مرة ثانية بعدما قدمت سيرة الفنانة الراحلة سعاد حسني في مسلسل "السندريلا".

