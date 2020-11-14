ترند اليوم - قرار قوي من بسمة بوسيل ضد تامر حسني بعد إعلان انفصالهما

شكرا لقرائتكم وبحثكم عن خبر قرار قوي من بسمة بوسيل ضد تامر حسني بعد إعلان انفصالهما والان نذهب للتفاصيل الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٨ مساءً (الخليج 365 )

واصلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل تصعيدها تجاه زوجها الفنان المصري تامر حسني بعد إعلانها امس تجهيزهما لأوراق طلاقهما.

وألغت بسمة بوسيل متابعة زوجها تامر حسني عبر حساب على موقع انستجرام ، بعد ساعات من إعلان الانفصال، في قرار وصفه متابعون بالمتهور.

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لكن المفاجأة كانت في رد فعل تامر حسني الذي لم يُلغِ متابعة بسمة بوسيل حتى الآن رغم إعلانها انفصالهما، وهو ما اعتبره البعض، تصرف شجاع وعقلاني للمحافظة على كيان أسرته قبل أن ينفرط عقدها.

وكانت قد أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، الجدل يوم أمس بعد إعلانها ، أنها وزوجها الفنان المصري تامر حسني في طريقهما للطلاق، ومطالبتها الجمهور باحترام مشاعرها وعدم إرسال أي صورٍ أو مقاطع فيديو لزوجها برفقة الفتيات.

وبالعودة إلى حياة بسمة وتامر الزوجية، فإنَّ إعلان الانفصال هذا ليس الأول لهما؛ إذ سبق ونقلت الصحف أنباءً عن انفصال الثنائي على لسان الفنان المصري نفسه، وكان ذلك في نهاية إبريل/نيسان من عام 2014.

وقالت الصحف حينها إن الفنان أكد على أن انفصالهما جاء بشكل مفاجئ، وفي هدوء تام بعد اتفاق كليهما على الانفصال، واستمرار علاقة الصداقة والود والاحترام المتبادل بينهما.

وفور تسريب تلك المعلومات على لسانه، أغلق الفنان المصري هاتفه رافضا الرد على أي اتصالاتٍ أو استفسارات تصله، ليظهر بعد أيامٍ مؤكدا على وجود بعض الخلافات التي كادت أن تصل إلى الطلاق، إلا أنهما لم ينفصلا.

وقال تامر حسني في رده على تلك الأنباء: "بسمة أم اطفالي وسواء انفصلنا أم لا، فأنا احترمها كل الاحترام وسأظل احترمها مهما كان ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالإشاعات السخيفة".

وعلى صعيدٍ متصل، بعلاقة الزوجين، كان قد رافق ذلك الإعلان عن الانفصال نشر شائعات مع وثائق مزورة ، تتحدث عن زواج بسمة بوسيل من الفنان الأردني يحيى صويص قبل ارتباطها بتامر حسني، وأنهما تزوّجا في بيروت يوم 19-10-2010 بتمام الواحدة ظهرا بحضور شاهدَين وذلك على صداق مقداره 10 آلاف دولار أميركي.

وهو الأمر الذي جعل تامر حسني يخرج ببيان، يؤكد فيه عدم صحة تلك الوثيقة، ويقول إنه بالعودة إلى سجلات المحكمة اللبنانية لم يثبت وجود عقد زواج بين صويص وبوسيل بتاريخ 19 أكتوبر 2010.

وفي السياق ذاته، غرد حينها رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، بمعلومات تفيد بأن من يقف وراء شائعات زواج بسمة بوسيل من الفنان الأردني وتزوير وثائق بهذا الشأن، هي الفنانة المغربية جليلة التي كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع الفنان تامر حسني، قبل زواجه من بسمة بوسيل.

وعلى الطرف المقابل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتامر حسني قيل إنه من سهرةٍ خاصة كان فيها يوم أمس، ظهر فيها وهو يغني برفقة عددٍ من الفتيات، وهو ما دعى البعض لانتقاده مطالبين إياه باحترام مشاعر زوجته وأم أطفاله، واحترام ما قدمته له طيلة تلك السنوات من تضحيات بتخليها عن عملها ومهنتها من أجله.

