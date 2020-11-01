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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته على العديد من المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر أمنية أن طيران العدو شن في ساعة متأخرة من مساء السبت 3 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن غارتين على مديرية باقم، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة..
وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي في وقت سابق 7 غارات على مديرية مدغل، وغارة على مديرية ماهلية بمأرب.
وفي الجوف شن طيران العدوان 10 غارات على مديرية خب والشعف.
كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي، السبت، قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.
وفي محافظة الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة 292 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق طائرة أباتشي في الجبلية و14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وكيلو 16 والدريهمي.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 71 خرقا بقصف مدفعي و209 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر العدو السعودي يواصل غاراته على اليمن وخروقات المرتزقة بالحديدة تصل الى 292 خرقاً في اقل من يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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