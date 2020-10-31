الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعز تدشين مشاريع للمياه بمديريات المعافر والمظفر

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز تدشين مشاريع للمياه بمديريات المعافر والمظفر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

تعز تدشين مشاريع للمياه بمديريات المعافر والمظفر

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوى المخلافي ،اليوم السبت، العمل في مشروع للمياه بمديرية المظفر، والذي جرى تنفيذه بتمويل منظمات دولية .

Advertisements

وتم تدشين عمل مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل بئر شعب سليط بتكلفة 75 الف دولار نفذته مؤسسة بناء الخيرية بتمويل من الصندوق الإنساني لتغطية العجز في المياه داخل المدينة .

وخلال التدشين بحضور مدير عام مياه الريف بالمحافظة طارق طاهر ،ثمن وكيل أول المحافظة جهود المنظمات الدولية في دعم المحافظة في المرحلة الصعبة التي تمر بها منذ ست سنوات في جميع المجالات ومنها المياه..مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعد رافدا ومساندا لجهود السلطة المحلية في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد .

بالتزامن مع ذلك تم اليوم تدشين العمل في مشروع المياه في مديرية المعافر بنظام الطاقة الشمسية بتكلفة 65 الف دولار بتمويل من منظمة انتروسوس الدولية.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز تدشين مشاريع للمياه بمديريات المعافر والمظفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا