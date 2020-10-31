تعز تدشين مشاريع للمياه بمديريات المعافر والمظفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوى المخلافي ،اليوم السبت، العمل في مشروع للمياه بمديرية المظفر، والذي جرى تنفيذه بتمويل منظمات دولية .

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وتم تدشين عمل مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل بئر شعب سليط بتكلفة 75 الف دولار نفذته مؤسسة بناء الخيرية بتمويل من الصندوق الإنساني لتغطية العجز في المياه داخل المدينة .

وخلال التدشين بحضور مدير عام مياه الريف بالمحافظة طارق طاهر ،ثمن وكيل أول المحافظة جهود المنظمات الدولية في دعم المحافظة في المرحلة الصعبة التي تمر بها منذ ست سنوات في جميع المجالات ومنها المياه..مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعد رافدا ومساندا لجهود السلطة المحلية في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد .

بالتزامن مع ذلك تم اليوم تدشين العمل في مشروع المياه في مديرية المعافر بنظام الطاقة الشمسية بتكلفة 65 الف دولار بتمويل من منظمة انتروسوس الدولية.