شكرا لبحثكم عن خبر الامن يلقي القبض على قاتل الهاشمي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - عدن

أكد مصدر أمني في العاصمة عدن تمكن قوات الحزام الامني من القبض على مطلق النار على المواطنين في سوق قات الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان

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وكشف المصدر قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن استطاعت القبض على القاتل الذي قام باطلاق النار بشكل عشوائي بعد خلافات مع عاقل السوق وبعض بائعي القات ومورديه.

هذا وطالب المواطنين من السلطة المحلية في المديرية اخراج سوق القات من فرزة الهاشمي نتيجة لحوادث اطلاق النار والاشتباك بين مسلحين والتي تشهدها المنطقة منذ سنوات.