شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..صاحبة السمو الأميرة اليمنية "نادين" بهاء الطلة واناقة المظهر وجمال الوجه والملامح (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت الناشطة البارزة " امة الله الحجاجي" صورة لتمثال مجسم لأميرة يمنية يظهر مدي اناقتها وتناسق ملابسها وهو ما يكشف عن الشأن العظيم الذي كانت تحتله المرأة اليمنية . وننشر نص التغريدة والصورة المرفقة : "تمثال من البرونز لأميرة يمنية إسمها نادين ذي صدقن شمس انظروا الي تصفيف ظفائر شعرها ولباسها الأنيقة وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب قبل 3 آلاف سنة كان للمرأة اليمنية شأن عظيم وتولت مناصب رفيعة، حتى طلع البدر عليهم وتحولت المرأة الي عورة تحت كيس أسود ليس لها كيان حقيقي!..إنه الحقد البدوي على كل ما هو حضاري وانيق.

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