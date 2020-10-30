شكرا لبحثكم عن خبر مراقبون: هكذا تم إنقاذ حياة قتلة الشاب عبدالله الاغبري من حكم الإعدام..! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اثارت قضية الشاب عبدالله الاغبري فضول الكثيرين بعد مرور اسابيع على جريمة مقتله على يد مجموعة من عمال ومالكي محلات السباعي للهواتف في صنعاء

ففي الاسبوعين الماضيين تجمد حديث الرأي العام عن تفاصيل قضية الاغبري ومستجدات محاكمة القتلة واختفت القضية بشكل تدريجي لحد النسيان

ويرى مراقبون ان جماعة الحوثي ليس لديها نوايا صادقة في محاكمة قتلة الاغبري وقد استطاعت اسكات الشعب اليمني بفيديوهات اعترافات القتلة لتنتهي القضية دون حساب وعقاب

في المقابل نقلت وسائل اعلام محلية عن المحامي وضاح قطيش خبر قوله ان يوم غدا السبت ستبدأ محاكمة جديدة لقتلة الاغبري بعد انتهاء جلسات المحاكمة الاولى دون افصاح عن معلومات

وفي ذات السياق تابعت صحيفة عدن الغد ردود افعال عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشرها على النحو التالي ..

تغريدة بن خالد على تويتر,,

الحوثة بحثوا في قضية حسن زيد ومسكوا القتلة وقتلوهم خلال 24 ساعة على الرغم من عدم أدله وإثباتات تثبت إدانتهم ،، وقضية عبدالله الاغبري على الرغم من وجود أقوى الاثباتات وأدق الدلائل التي تثبت إدانة القتلة إلا أنهم لا زالوا يماطلوا القضية حتى اليوم .

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الي قتل حسن زيد مخزن داخل صنعاء بينما #عبدالله الاسدي محبوس في الحبس ظلما وعدوا قلك يحبو النبي

تغريدة بنت اليمن,,

لماذا لا يتم الكشف عن أسباب الجريمة في مقتل المغدور عبدالله الاغبري ؟

5 خرفان بيضحوا بهم من اجل هــذا الســؤال... والان المخرج يـعد انشـاء قصة لسؤالك هــذا ايها الشعب اليمني يضحك متقلبًا على الأرض

تغريدة فارس الاسدي ,,

لماذا تغافل الشعب اليمني على اعتقال عبدالله الاسدي الذي كشف جرائم محلات السباعي ارجو من الاخ محمد المسمري التطرق الى موضوع سجن المساعد عبدالله الاسدي الذي كشف للشعب اليمني ابشع جريمة في تاريخ اليمن جريمة مقتل الشهيد عبدالله الاغبري