شكرا لبحثكم عن خبر زعيم الحوثيين يرد على اتهامات ابنة حسن زيد وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية باغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الجماعة حسن زيد في العاصمة صنعاء. وقال الحوثي في كلمة له خلال إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بثتها قناة المسيرة، أن "آخر جرائم التحالف استهداف الوزير حسن زيد بعملية اغتيال وحشية غادرة". Advertisements ويأتي حديث الحوثي بعد ساعات من اتهام سكينة الأبنة الكبرى لحسن زيد، جماعة الحوثيين بتصفية والداها، في العاصمة صنعاء. وتوفي وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين حسن زيد، متأثراً بجراحه إثر عملية اغتيال استهدفته صباح الثلاثاء، في نفق حدة جنوب العاصمة صنعاء. وأعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء مقتل منفذي حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومتها "حسن زيد" بعد ساعة من ضبط أحدهما ومقتل الآخر أثناء محاولتهما الفرار في مدينة ذمار جنوب صنعاء.

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